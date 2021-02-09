Щеплення. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150164-plr-test-moje-buty-pozytyvnym-navit-pislya-vakcynaciyi-vid-covid-19-moz.html

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Тестування на коронавірус може давати неочікувані результати. Очільник міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що результат ПЛР-тесту може бути позитивним і після вакцинації від коронавірусу.

При цьому у людини не буде жодних симптомів захворювання. Про це міністр заявив під час брифінгу сьогодні, 9 лютого.

За його словами, вакцина, яка надійде в Україну, буде безпечною. Її ефективність рахується за кількома принципами, серед яких є кілька категорій.

Перша — це люди, які точно не захворіють після введення відповідної вакцини. Друга — це люди, в яких вірус таки потрапить в організм, але не буде жодних клінічних проявів, те, що має назву «безсимптомний перебіг хвороби». У людини, якщо вона здасть тест на ПЛР у цей період, просто буде позитивний тест ПЛР, але не буде жодних проявів. Або людина може захворіти, але має мати легкий перебіг хвороби, — заявив Степанов.



Міністр додав, що головне після вакцинації, аби людина не померла від ускладнень і не мала важкого перебігу хвороби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кампанія з вакцинації населення від COVID-19 має розпочатися в Україні вже з наступного тижня — з 15 лютого. За програмою COVAX в Україну надійде 8 млн доз вакцин. МОЗ також домовилося про закупівлі вакцини ще в AstraZeneca, Sinovac та Novavax.