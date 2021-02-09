Тестирование. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150164-pcr-test-mojet-byt-polojitelnym-daje-posle-vakcinacii-ot-covid-19-minzdrav.html

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Тестирование на коронавирус может давать неожиданные результаты. Глава министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что результат ПЦР-теста может быть положительным и после вакцинации от коронавируса.

При этом у человека не будет никаких симптомов заболевания. Об этом министр заявил во время брифинга сегодня, 9 февраля.

По его словам, вакцина, которая поступит в Украину, будет безопасной. Ее эффективность определяется по нескольким принципам, среди которых есть несколько категорий.

Первая — это люди, которые точно не заболеют после введения соответствующей вакцины. Вторая — это люди, у которых вирус таки попадет в организм, но не будет давать никаких клинических проявлений, то, что называется «бессимптомное течение болезни». У человека, если он сдаст тест на ПЦР в этот период, просто будет положительный тест ПЦР, но не будет никаких проявлений. Или человек может заболеть, но будет иметь легкое течение болезни, — заявил Степанов.



Министр добавил, что главное после вакцинации, чтобы человек не умер от осложнений и не было тяжелого течения болезни.

Напомним, ранее мы сообщали, что кампания по вакцинации населения от COVID-19 должна начаться в Украине уже со следующей недели — с 15 февраля. По программе COVAX в Украину поступит 8 млн доз вакцин. Минздрав также договорился о закупке вакцины у AstraZeneca, Sinovac и Novavax.