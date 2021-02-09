В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Эпидемия коронавируса, которая продолжается в мире, заставляет искать новые способы противостояния этой болезни. В частности, сдержать распространение коронавируса могут более удобные и быстрые способы выявления болезни.

Так, французские ученые из Лилльского университета разработали тест на коронавирус, который можно сделать с помощью смартфона, похожего на USB-накопитель устройства и полоски для взятия образца из носа, сообщает France Info.

В этой разработке используется датчик, реагирующий на появление белков «шипов», которыми окружен коронавирус. То есть, происходит электрохимическое считывание взятого у человека образца.

Ученые утверждают, что результат с помощью их изобретения можно получить уже через 10 минут, а точность теста сопоставима с эффективностью распространенных ПЦР-тестов на коронавирус.

Исследователи подчеркивают, что для эффективной работы этого теста взятие образцов из носа следует доверить медицинским работникам.

Впрочем, ученые уже работают над тем, чтобы в их разработке вместо образцов из носа можно было использовать образцы слюны. Тогда соответствующие тесты можно будет делать без помощи медиков.

Еще один способ упрощения тестирования на коронавирус разработали ученые из чешского Университета Палацкого, сообщает «Радіо Свобода».

Этот метод, названный Gargtest, позволяет отказаться от необходимости взятия мазков из носоглотки палочкой.

Вместо этого нужно будет лишь прополоскать горло обычной водой в течение 30 секунд и выплюнуть ее в специальный контейнер с порошком, который стабилизирует коронавирус и удерживает его в течение 14 дней при нормальной температуре.

Контейнер нужно будет передать в лабораторию, где будет проведено ПЦР-тест на коронавирус.

Отмечается, что клинические исследования не выявили особой разницы между этим методом и «традиционными» ватными палочками.

По словам ученых, такая технология прежде всего облегчит работу медикам, в частности семейным врачам, лишив их необходимости самим отбирать образцы, переодеваясь для этого в защитные костюмы с респираторами.

Напомним, в Японии разработали систему, которая позволит выявлять коронавирус по дыханию.