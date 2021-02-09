У світі триває пандемія коронавірусу, фото:

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Епідемія коронавірусу, яка триває у світі, змушує шукати нові способи протистояння цій хворобі. Зокрема, стримати поширення коронавірусу можуть більш зручні та швидкі способи виявлення хвороби.

Так, французькі учені з Лілльського університету розробили тест на коронавірус, який можна зробити за допомогою смартфона, схожого на USB-накопичувач пристрою та смужки для взяття зразка з носа, повідомляє France Info.

У цій розробці використовується датчик, котрий реагує на появу білків-«шипів», якими оточений коронавірус. Тобто, відбувається електрохімічне зчитування взятого в людини зразка.

Учені стверджують, що результат за допомогою їхнього винаходу можна отримати вже за 10 хвилин, а точність тесту є співставною з ефективністю поширених ПЛР-тестів на коронавірус.

Дослідники наголошують, що для ефективної роботи цього тесту взяття зразків з носа слід довірити медичним працівникам.

Втім, учені вже працюють над тим, щоб у їхній розробці замість зразків з носа можна було використовувати зразки слини. Тоді відповідні тести можна буде робити без допомоги медиків.

Ще один спосіб спрощення тестування на коронавірус розробили учені з чеського Університету Палацького, повідомляє «Радіо Свобода».

Цей метод, названий Gargtest, дозволяє відмовитися від необхідності взяття мазків з носоглотки паличкою.

Замість цього потрібно буде лише прополоскати горло звичайною водою протягом 30 секунд та виплюнути її у спеціальний контейнер з порошком, який стабілізує коронавірус та утримує його впродовж 14 днів при нормальній температурі.

Контейнер потрібно буде передати до лабораторії, де буде проведено ПЛР-тест на коронавірус.

Зазначається, що клінічні дослідження не виявили особливої різниці між цим методом та «традиційними» ватними паличками.

За словами учених, така технологія передусім полегшить роботу медикам, зокрема сімейним лікарям, позбавивши їх необхідності самим відбирати зразки, перевдягаючись для цього у захисні костюми з респіраторами.

Нагадаємо, у Японії розробили систему, яка дозволить виявляти коронавірус за диханням.