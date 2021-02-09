Отравить химикатами целый город пытался хакер в США

Хакер. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150162-otravit-himikatami-celyy-gorod-pytalsya-haker-v-ssha.html

Ракурс

Хакер в США взломал систему контроля над водопроводом города Олдсмар в штате Флорида и пытался запустить туда химикаты, которые могут вызвать серьезные ожоги и травмы.

Злоумышленнику удалось повысить в воде содержание токсичного едкого вещества, однако работники водопровода заметили это и уменьшили концентрацию. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что гидроксид натрия, который пытался распространить хакер, используют в небольших количествах, чтобы контролировать кислотность воды. Пока неизвестно, откуда действовал злоумышленник и является ли он гражданином США. Установлено, что посторонний доступ к автоматической системы неизвестный получил в пятницу, 5 февраля.

Оператор впервые зафиксировал попытку изменить уровень токсичного вещества утром, однако решил, что это кто-то из руководителей. Попытка повторилась позже, но тогда уже хакер попытался увеличить концентрацию гидроксида натрия более 11 тыс. раз. Оператор сразу же отменил эту команду и вернул содержание опасного вещества в норму.

Отметим, что каустическая сода, которую пытался запустить хакер в воду — главный ингредиент жидкостных очистителей канализации. Она очень едкая и может вызвать раздражение кожи и глаз, а также временную потерю волос. А если ее проглотить, то это повредит ротовую полость, горло и желудок и вызовет рвоту, тошноту и диарею.

Во время хакерской атаки никто не пострадал, поскольку это действие не повлияло на систему водопровода. К системе подключены 15 тыс. человек. Сейчас автоматическую систему управления ею временно отключили.

Напомним, ранее мы сообщали, что киберполиции сообщила о разоблачении транснациональной сети, которая с 2014 года распространяла вирус-шифровальщик («банковский троян») EMOTET и осуществляла кибератаки на европейские банки. В общем хакерская группировка из Украины нанесло ущерб на 2, 5 млрд долл.