Bitcoin рекордно подорожал. Фото: Укринформ

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Ракурс

Цена Bitcoin (биткоина) 9 февраля обновила исторический максимум.

За последние 24 часа эта цифровая валюта подорожала до 48 тыс. долл., а капитализация превысила 892 млрд долл. при суточных объемах торгов около 100 млрд долл. По состоянию на 12.15 9 февраля криптовалюта выросла на 18,78% и стоила 46 тыс. 308 долл. Хотя цена биткоина и немного упала после нового рекорда, она все же еще достаточно высока. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале Coindesk.

В марте 2020 года котировки криптовалюты падали ниже 4 тыс. долл., а в декабре прошлого года они впервые превысили 20 тыс. долл. За последние 11 месяцев биткоин подорожал более, чем на 1100%.

Напомним, 8 февраля биткоин обновил исторический максимум. Самая популярная цифровая валюта стоила более 44 тыс. долл. за монету. Поводом для резкого подорожания стала информация о том, что компания Илона Маска Tesla купила биткоинов на 1,5 млрд долл. Также в «Тесле» заявили, что в ближайшем будущем планируют начать принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.