Bitcoin рекордно подорожчав. Фото: Укрінформ

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Ціна Bitcoin (біткоїна) 9 лютого оновила історичний максимум.

За останні 24 години ця цифрова валюта подорожчала до 48 тис. дол., а капіталізація перевищила 892 млрд дол. при добових обсягах торгів близько 100 млрд дол. Станом на 12.15 9 лютого криптовалюта зросла на 18,78% й коштувала 46 тис. 308 дол. Хоча ціна біткоїна й трішки впала після нового рекорду, вона все ж ще досить висока. Про це свідчать дані торгів на порталі Coindesk.

У березні 2020 року котирування криптовалютипадалонижче 4 тис. дол, а в грудні минулого року вони вперше перевищили 20 тис. дол. За останні 11 місяців біткоїн подорожчав більш, ніж на 1100%.

Нагадаємо, 8 лютого біткоін оновив історичний максимум. Найпопулярніша цифрова валюта коштувала понад 44 тис. дол. за монету. Приводом для різкого подорожчання стала інформація про те, що компанія Ілона Маска Tesla купила біткоїнів на 1,5 млрд дол. Також у «Теслі» заявили, що в найближчому майбутньому планують почати приймати біткоїни в якості засобу оплати за свої продукти.