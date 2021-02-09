Дезінформацію про всі вакцини буде видаляти Facebook. Фото: techno.bigmir

https://racurs.ua/ua/n150160-dezinformaciu-pro-vsi-vakcyny-bude-vydalyaty-facebook-podrobyci.html

Ракурс

Facebook (Фейсбук), популярна соцмережа, заборонила дезінформацію про всі вакцини на своїй платформі.

У рамках політики щодо дезінформації, повʼязаної з COVID-19, Facebook тепер буде видаляти повідомлення з неправдивими твердженнями про всі вакцини. Про це повідомили у прес-службі компанії.

Ці нові правила застосовуватимуться до постів користувачів, а також до платної реклами, в яку вже було заборонено включати дезінформацію.

Користувачі Instagram (Інстаграм) зіткнуться з такими ж обмеженнями.

Ми негайно почнемо забезпечувати дотримання цієї політики, приділяючи особливу увагу сторінкам, групам і обліковим записам, які порушують ці правила. У найближчі тижні ми продовжимо розширювати наші обмеження, — повідомляють у компанії.

Згідно з новою політикою, Facebook видалить групи, в яких користувачі неодноразово ділилися забороненим контентом щодо вакцин.

Facebook не вперше оновлює свою політику щодо контенту про коронавірус.

У квітні 2020 року компанія почала додавати у повідомлення про COVID-19 панель фактів для боротьби з дезінформацією.

Нагадаємо, вчені навчилися прогнозувати спалах коронавірусу за запитами в Google.