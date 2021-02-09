Дезинформацию о всех вакцинах будет удалять Facebook. Фото: techno.bigmir

https://racurs.ua/n150160-dezinformaciu-o-vseh-vakcinah-budet-udalyat-facebook-podrobnosti.html

Ракурс

Facebook (Фейсбук), популярная соцсеть, запретила дезинформацию о всех вакцинах на своей платформе.

В рамках своей политики по дезинформации, связанной с COVID-19, Facebook теперь будет удалять посты с ложными утверждениями о вакцинах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Эти новые правила применяются к постам пользователей, а также к платной рекламе, в которую уже было запрещено включать дезинформацию.

Пользователи Instagram (Инстаграм) столкнутся с такими же ограничениями.

Мы немедленно начнем обеспечивать соблюдение этой политики, уделяя особое внимание страницам, группам и учетным записям, которые нарушают эти правила. В ближайшие недели мы продолжим расширять наши ограничения, — сообщают в компании.

Согласно новой политике, Facebook удалит группы, в которых пользователи неоднократно делились запрещенным контентом по вакцинам.

Facebook не впервые обновляет свою политику в отношении контента о коронавирусе.

В апреле 2020 года компания начала добавлять в посты о COVID-19 панель фактов для борьбы с дезинформацией.

Напомним, ученые научились вычислять вспышку коронавируса по запросам в Google.