Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
48 оттенков украинской метели — в сети шутят о небывалых снегопадах

48 оттенков украинской метели — в сети шутят о небывалых снегопадах (ФОТО, ВИДЕО)

9 фев 2021, 12:24
999

Погода в Украине дала повод пользователям сети шутить над собой и критиковать власть, которая, по их мнению, не справляется стихии.

Украинцы создают мемы, фотографируют забавные ситуации на дорогах и улицах своих городов и просят снег «успокоится» — хоть как ранее они не возмущались бесснежным зимам.

Погода в Украине стала поводом и для филологических баталий. Особенно остроумные даже вспомнили 48 синонимов к слову метель.

Снегопады в Украине, фото — Я.Доброносов

Появились в сети и смешные видео, авторы которых иронизируют и над собой, и над властью, которая не справляется небывалым снегопадам.


Внимание! видео 18+


Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров