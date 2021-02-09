48 оттенков украинской метели — в сети шутят о небывалых снегопадах

https://racurs.ua/n150159-48-ottenkov-ukrainskoy-meteli-v-seti-shutyat-o-nebyvalyh-snegopadah-foto-video.html

Ракурс

Погода в Украине дала повод пользователям сети шутить над собой и критиковать власть, которая, по их мнению, не справляется стихии.

Украинцы создают мемы, фотографируют забавные ситуации на дорогах и улицах своих городов и просят снег «успокоится» — хоть как ранее они не возмущались бесснежным зимам.

Погода в Украине стала поводом и для филологических баталий. Особенно остроумные даже вспомнили 48 синонимов к слову метель.

Появились в сети и смешные видео, авторы которых иронизируют и над собой, и над властью, которая не справляется небывалым снегопадам.

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