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Ракурс
48 відтінків української хуртовини — у мережі жартують про небувалі снігопади

48 відтінків української хуртовини — у мережі жартують про небувалі снігопади (ФОТО, ВІДЕО)

9 лют 2021, 12:24
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Погода в Україні дала привід користувачам мережі жартувати над собою і критикувати владу, яка, на їхню думку, не дає ради стихії.

Українці створюють меми, фотографують кумедні ситуації на дорогах та вулицях своїх міст і навіть просять сніг припинити падати — хоч як раніше вони не обурювалися безсніжним зимам.

Погода в Україні стала нагодою повправлятися у філологічних баталіях. Особливо дотепні навіть пригадали 48 синонімів до слова хуртовина.

Снігопади в Україні, фото — Я.Доброносов

З’явилися у мережі й кумедні відео, автори яких іронізують і над собою, і над владою, яка не дає раду небувалим снігопадам.


Увага! Відео 18+

Джерело: Ракурс


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