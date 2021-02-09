48 відтінків української хуртовини — у мережі жартують про небувалі снігопади

https://racurs.ua/ua/n150159-48-vidtinkiv-ukrayinskoyi-hurtovyny-u-mereji-jartuut-pro-nebuvali-snigopady-foto-video.html

Ракурс

Погода в Україні дала привід користувачам мережі жартувати над собою і критикувати владу, яка, на їхню думку, не дає ради стихії.

Українці створюють меми, фотографують кумедні ситуації на дорогах та вулицях своїх міст і навіть просять сніг припинити падати — хоч як раніше вони не обурювалися безсніжним зимам.

Погода в Україні стала нагодою повправлятися у філологічних баталіях. Особливо дотепні навіть пригадали 48 синонімів до слова хуртовина.

З’явилися у мережі й кумедні відео, автори яких іронізують і над собою, і над владою, яка не дає раду небувалим снігопадам.

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