Отруїти хімікатами ціле місто намагався хакер у США

Хакер. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150162-otruyity-himikatamy-cile-misto-namagavsya-haker-u-ssha.html

Ракурс

Хакер у США зламав систему контролю над водогоном міста Олдсмар у штаті Флорида й намагався запустити туди хімікати, що можуть викликати серйозні опіки та травми.

Зловмиснику вдалося підвищити у воді вміст токсичної їдкої речовини, однак працівники водогону помітили це й одразу зменшили концентрацію. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що гідроксид натрію, який намагався розповсюдити хакер, використовують у невеликих кількостях, щоб контролювати кислотність води. Поки що невідомо, звідки діяв зловмисник та чи є він громадянином США. Встановили, що сторонній доступ до автоматичної системи невідомий отримав у п’ятницю, 5 лютого.

Оператор вперше зафіксував спробу змінити рівень токсичної речовини зранку, однак вирішив, що це хтось з керівників. Спроба повторилася пізніше, але тоді вже хакер спробував збільшити концентрацію гідроксиду натрію у понад 11 тис. разів. Оператор одразу ж скасував цю команду та повернув вміст небезпечної речовини до норми.

Зауважимо, що каустична сода, яку намагався запустити хакер у воду — головний інгредієнт рідинних очищувачів каналізації. Вона дуже їдка і може викликати подразнення шкіри та очей, а також тимчасову втрату волосся. А якщо її проковтнути, то це пошкодить ротову порожнину, горло та шлунок та спричинить блювоту, нудоту і діарею.

Під час хакерської атаки ніхто не постраждав, оскільки ця дія не вплинула на систему водогону. До системи підключені 15 тис. людей. Зараз автоматичну систему керування нею тимчасово відключили.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кіберполіція повідомила про викриття транснаціональної мережі, яка з 2014 року розповсюджувала вірус-шифрувальник («банківський троян») EMOTET й здійснювала кібератаки на європейські банки. Загалом хакерське угруповання з України завдало збитків на 2,5 млрд дол.