Російського хакера посадили в США — він вкрав дані майже 150 млн осіб

Хакер. Фото: Istock

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Андрій Тюрін, російський хакер, був засуджений до 12 років позбавлення волі в США. Його визнали винним у крадіжці даних майже 140 млн осіб і причетності до створення злочинної імперії, в яку входили підпільні казино і нелегальні платіжні фірми.

Тюрін також погодився виплатити потерпілим компенсацію, остаточна сума якої буде визначена на окремому судовому слуханні. Про це повідомляє BBC.

На цей час постраждалі американські компанії заявили, що їхні збитки від злочинів, в яких Тюрін грав ключову роль, перевищили 19 млн дол.

Хакера характеризували як «зухвалого і плодовитого», який працюючи з 2007 року по 2015 рік зі своїм партнером і спільником Гері Шалоном вдерся в комп’ютерні мережі більше дюжини компаній, включаючи фінансові установи США, брокерські контори та виробників фінансових новин. Тюріну вдалося вкрасти у банків США дані понад 80 млн осіб. Всього ж йому інкримінувалося розкрадання даних 138 млн потерпілих.

Зауважимо, що Тюрін не тільки вдирався в комп’ютери потерпілих, але і підтримував постійний доступ до них, щоб продовжувати регулярно красти з них дані. Шахраї не залишали без уваги і бази фінансових аудиторів, які могли засікти їхні витівки. Тюрінські зломи обслуговувала інфраструктура, що включала сервери в Єгипті, Чехії, Бразилії і Південній Африці. Сам хакер, за словами прокурорів, сидів у себе в Москві в тисячах кілометрів від потерпілих, і викачував їхні таємниці.

Зазначимо, що хакер заздалегідь дав згоду на депортацію до Росії після відбуття терміну, з якого слід відняти приблизно три роки, відбуття ним в попередньому ув’язненні, а також ще близько 15% за мінімальну зразкову поведінку. Передбачувана дата його звільнення буде вивішена на сайті Тюремного управління США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що європейське агентство з лікарських засобів стало жертвою кібератаки. Невідомі хакери отримали деякі документи, пов’язані з переговорами компанії Moderna щодо її потенційної вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.