Российского хакера посадили в США — он украл данные почти 150 млн человек

Хакер. Фото: Istock

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Андрей Тюрин, российский хакер, был приговорен к 12 годам лишения свободы в США. Его признали виновным в краже данных почти 140 млн человек и причастности к созданию целой преступной империи, в которую входили подпольные казино и нелегальные платежные фирмы.

Тюрин также согласился выплатить потерпевшим компенсацию, окончательная сумма которой будет определена на отдельном судебном слушании. Об этом сообщает BBC.

На данный момент пострадавшие американские компании заявили, что их убытки от преступлений, в которых Тюрин играл ключевую роль, превысили 19 млн. долл.

Хакера характеризовали как «дерзкого и плодовитого», который работая с 2007 года по 2015 год со своим партнером и сообщником Гери Шалоном вломился в компьютерные сети более дюжины компаний, включая финансовые учреждения США, брокерские конторы и производителей финансовых новостей. Тюрину удалось украсть у банков США данные более 80 млн. человек. Всего же ему инкриминировалось хищение данных 138 млн. потерпевших.

Притом Тюрин не только вламывался в компьютеры потерпевших, но и поддерживал постоянный доступ к ним с тем, чтобы продолжать регулярно воровать из них данные.

Мошенники не оставляли без внимания и базы финансовых аудиторов, которые могли засечь их проделки. Тюринские взломы обслуживала инфрастуктура, включавшая серверы в Египте, Чехии, Бразилии и Южной Африке. Сам хакер, по словам прокуроров, восседал у себя в Москве в тысячах километров от потерпевших и выкачивал их секреты.

Отметим, что хакер заранее дал согласие на депортацию в Россию после отбытия срока, из которого следует вычесть примерно три года, отбытых им в предварительном заключении, а также еще около 15% за минимально примерное поведение. Предполагаемая дата его освобождения будет вывешена на сайте Тюремного управления США.

Напомним, ранее мы сообщали, что европейское агентство по лекарственным средствам стало жертвой кибератаки. Неизвестные хакеры получили некоторые документы, связанные с переговорами компании Moderna относительно ее потенциальной вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.