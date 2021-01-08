В Европе массово уничтожают птицу из-за высокопатогенного вируса

В Европе массово уничтожают птицу. Фото: 112.ua

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В Европе массово уничтожают уток и другую птицу из-за угрозы птичьего гриппа. Французские производители фуа-гра призвали власти на два месяца остановить производство продукта.

Высокопатогенный вирус H5N8 был впервые обнаружен у птиц в зоомагазине на средиземноморском острове Корсика во Франции в ноябре, а в декабре распространился на утиные фермы на материке. Об этом пишет The Guardian.

Главный ветеринарный врач правительства Лоик Евайн заявил, что уже было забито больше 200 тыс. уток и планируется убить еще 400 тыс. птиц из примерно 35 млн, выращиваемых ежегодно. Он описал вирус, который не опасен для человека, как очень заразный.

Чиновники в Бельгии заявили, что 7 января они обнаружили и убили три зараженных птицы в трех разных регионах страны. Федеральное агентство по безопасности пищевых продуктов Бельгии AFSCA, приказавшее владельцам домашней птицы запирать своих животных, чтобы избежать заражения, заявило, что 20 случаев вируса были обнаружены у диких птиц.

Французский производитель Эрве Дюпюи, возглавляющий местную птицеводческую секцию федерации фермеров FNSEA в департаменте Ланды, сказал, что «ситуация вышла из-под контроля». Он призвал государство убрать все птичьи стада в этом районе и ввести двухмесячное замораживания производства фуа-гра.

На данный момент власти приняли решение о забое всех уток и гусей в радиусе 3 км от зараженной стаи. Куры и индейки на свободном выгуле в пределах этого ареала также были забиты.

Кластеры птичьего гриппа были обнаружены на птицефермах и в зоомагазинах департамента Ланды и соседних департаментов Жер и Атлантические Пиренеи.

Глава сельскохозяйственной палаты Франции Себастьян Виндзор призвал к радикальным мерам, чтобы попытаться восстановить доверие на экспортных рынках, таких как Китай, который на этой неделе объявил о прекращении импорта французской птицы из-за вируса.

Кроме Франции и Бельгии, с начала зимы о вспышках птичьего гриппа сообщили Нидерланды, Швеция, Великобритания и Ирландия. В Нидерландах пришлось забить 190 тыс. кур в ноябре после обнаружения вируса на двух фермах.

Вспышки также зарегистрировали в Индии и Южной Кореи. Министерство сельского хозяйства Южной Кореи заявило, что с момента выявления первого высокопатогенного случая птичьего гриппа на ферме в конце ноября были убиты 14,9 млн голов домашней птицы.

Производители фуа-гра опасаются повторения разрушений, причиненных двумя предыдущими волнами птичьего гриппа зимой 2015−2016 и 2016−2017 годов. Во время первой эпидемии было забито больше 25 млн уток, а во время следующей — 4,5 млн, что привело к резкому снижению производства фуа-гра.

Напомним, в Дании миллионы трупов норок будут выкопаны и сожжены из-за нового штамма COVID-19AP. Эту операцию проведут в мае, когда риск заражения здоровых животных пройдет.