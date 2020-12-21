Миллионы трупов норок сожжет Дания из-за коронавируса

Норки. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148063-milliony-trupov-norok-sojjet-daniya-iz-za-koronavirusa.html

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Норки в Дании будут выкопаны и сожжены из-за нового штамма COVID-19AP. Правительство страны решило эксгумировать и сжечь тела животных для предотвращения загрязнения окружающей среды.

Эту операцию проведут в мае, когда риск заражения здоровых животных пройдет. Об этом сообщает BBC.

Министерство продовольствия и сельского хозяйства Дании заявил, что правительство уже заручилось поддержкой парламента для проведения эксгумации.

Норки больше не будут представлять опасность из-за заражения COVID-19, их отправят на мусоросжигательный завод, где они будут сожжены как коммерческие отходы, — сообщили в министерстве.

Отметим, что Дания убила 15 млн норок из-за распространения нового штамма коронавируса на фермах страны. Некоторые норки, похороненные в массовых могилах в военной зоне на западе страны, оказались на поверхности из-за азотных и фосфорных газов, образовавшихся при естественном разложении тел.

Кроме того, два захоронения в стране вызывают большие споры, поскольку одно находится рядом с озером для купания, а второе — неподалеку от источника питьевой воды. Из-за этого местные жители опасаются потенциального риска заражения.

Напомним, ранее мы сообщали, что зараженных COVID-19 норок обнаружили на норковых фермах в пяти странах. Больных млекопитающих обнаружили на норковых фермах в США, Дании, Нидерландах, Испании, Швеции и Италии. Эти страны уже сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о наличии коронавируса на фермах.