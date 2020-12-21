Мільйони трупів норок спалить Данія через коронавірус

Норки. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148063-milyony-trupiv-norok-spalyt-daniya-cherez-koronavirus.html

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Норки у Данії будуть викопані та спалені через новий штам COVID-19AP. Уряд країни вирішив ексгумувати та спалити тіла тварин для запобігання забрудненню середовища.

Цю операцію проведуть у травні, коли ризик зараження здорових тварин від мертвих мине. Про це повідомляє BBC.

Міністерство продовольства і сільського господарства Данії заявило, що уряд вже заручився підтримкою парламенту для проведення ексгумації.

Щойно норки більше не становитимуть небезпеку через зараження COVID-19, їх відправлять на сміттєспалювальний завод, де вони будуть спалені як комерційні відходи, — повідомили в міністерстві.

Зауважимо, що Данія вбила 15 млн норок через поширення нового штаму збудника коронавірусу на фермах країни. Деякі норки, поховані у масових могилах у військовій зоні на заході країни, опинилися на поверхні через азотні та фосфорні гази, які утворюються при природному розкладанні тіл.

Окрім того, два поховання у країні викликають великі суперечки, оскільки одне знаходиться поруч з озером для купання, а друге — неподалік від джерела питної води. Через це місцеві мешканці побоюються потенційного ризику зараження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заражених коронавірусною хворобою COVID-19 норок виявили на норкових фермах у п’яти країнах. Хворих ссавців виявили на норкових фермах в США, Данії, Нідерландах, Іспанії, Швеції та Італії. Ці країни вже повідомили у Всесвітню організацію з охорони здоров’я тварин про наявність коронавірусу на фермах.