Коричневый карлик. Фото: TESS

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Ракурс

Коричневый карлик и его атмосфера долгое время оставались для астрономов загадкой, однако новый алгоритм позволил реконструировать атмосферу Luhman 16B, показав, что в целом их атмосфера похожа на атмосферу Юпитера.

Увидеть атмосферу напрямую ученые не могли, поскольку до сих пор не существует телескопов такой мощности. Об этом сообщает The Astrophysical Journal.

Ученые из Аризонского университета впервые рассмотрели атмосферу такого объекта, используя данные космического телескопа TESS. Объектом исследований выступила ближайшая пара коричневых карликов Luhman 16 AB, расположенная всего в 6,5 световых лет. Их размеры примерно равны Юпитеру, но один (16 А) массивнее его в 34 раза, а второй (16 В) — в 25 раз.





Исследователи проанализировали данные об изменении светимости Luhman 16 B, которые происходят по мере вращения двойной системы, охватив около сотни оборотов. Это позволило определить несколько периодов времени, по которым меняется яркость коричневого карлика.





Оказалось, что карлик становится «полосатым», его охватывают то широкие темные, то светлые полосы. Такое явление связано с мощными ветрами параллельно экватору. Скорость этих ветров ближе к полюсам снижается. В их окрестностях доминируют более хаотичные ураганы, образующие воронки.

Таким образом, атмосферы коричневых карликов напоминают атмосферы газовых гигантов, таких как Юпитер. Их динамика определяется не массой локальных, отдельных ураганов, а глобальными паттернами ветров, которые охватывают всю планету.

Напомним, ранее мы сообщали, что NASA запечатлело историческое слияние Юпитера и Сатурна с орбиты Луны. Юпитер и Сатурн впервые за 800 лет встретились в ночном небе, и подошли так близко, что для наблюдателя с Земли они слились в один большой сияющий шар.