Коричневий карлик. Фото: TESS

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Ракурс

Коричневий карлик і його атмосфера довгий час залишалися для астрономів загадкою, проте новий алгоритм дозволив реконструювати атмосферу Luhman 16B, показавши, що в цілому їх атмосфера схожа на атмосферу Юпітера.

Побачити атмосферу безпосередньо вчені не могли, оскільки досі не існує телескопів такої потужності. Про це повідомляє The Astrophysical Journal.

Вчені з університету Арізони вперше розглянули атмосферу такого об'єкта, використовуючи дані космічного телескопа TESS. Об'єктом досліджень виступила найближча пара коричневих карликів Luhman 16 AB, розташована всього в 6,5 світлових років. Їх розміри приблизно рівні Юпітеру, але один (16 А) масивніше в 34 рази, а другий (16 В) — у 25 разів.





Вчені проаналізували дані про зміну світимості Luhman 16 B, які відбуваються в міру обертання подвійної системи, охопивши близько сотні обертів. Це дозволило визначити кілька періодів, за якими змінюється яскравість коричневого карлика.

Виявилося, що карлик стає «смугастим», його охоплюють то широкі темні, то світлі смуги. Таке явище пов’язане з потужними вітрами паралельно екватору. Швидкість цих вітрів ближче до полюсів знижується. В їх околицях домінують більш хаотичні урагани, що утворюють воронки.



Таким чином, атмосфери коричневих карликів нагадують атмосфери газових гігантів, таких як Юпітер. Їх динаміка визначається не масою локальних, окремих ураганів, а глобальними патернами вітрів, які охоплюють всю планету.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що NASA записало історичне злиття Юпітера і Сатурна з орбіти Місяця. Юпітер і Сатурн вперше за 800 років зустрілися в нічному небі, і підійшли так близько, що для спостерігача із Землі вони злилися в одну велику сяючу кулю.