У Європі масово знищують птицю через високопатогенний вірус

У Європі масово знищують птицю. Фото: 112.ua

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В Європі масово знищують качок та іншу птицю через загрозу пташиного грипу. Французькі виробники фуа-гра закликали владу на два місяці зупинити виробництво продукту.

Високопатогенний вірус H5N8 був вперше виявлений у птахів в зоомагазині на середземноморському острові Корсика у Франції в листопаді, а в грудні поширився на качині ферми на материку. Про це пише The Guardian.

Головний ветеринарний лікар уряду Лоїк Евайн заявив, що вже було забито понад 200 тис. качок і що планується вбити ще 400 тис. птахів з приблизно 35 млн, вирощуваних щорічно. Він описав вірус, який не є небезпечним для людини, як дуже заразний.

Урядовці в Бельгії заявили, що 7 січня вони виявили та вбили три заражених птиці в трьох різних регіонах країни. Федеральне агентство з безпеки харчових продуктів Бельгії AFSCA, яке наказало власникам домашньої птиці замикати своїх тварин, щоб уникнути зараження, заявило, що 20 випадків вірусу були виявлені у диких птахів.

Французький виробник Ерве Дюпуї, який очолює місцеву птахівничу секцію федерації фермерів FNSEA в департаменті Ланди, сказав, що «ситуація вийшла з-під контролю». Він закликав державу прибрати всі пташині стада в цьому районі та ввести двомісячне заморожування виробництва фуа-гри.

Наразі влада ухвалила рішення про забій усіх качок і гусей в радіусі 3 км від зараженої зграї. Кури та індички на вільному вигулі в межах цього ареалу також були забиті.

Кластери пташиного грипу були виявлені на птахофермах і в зоомагазинах департаменту Ланди та сусідніх департаментів Жер і Атлантичні Піренеї.

Глава сільськогосподарської палати Франції Себастьян Віндзор закликав до радикальних заходів, щоб спробувати відновити довіру на експортних ринках, таких як Китай, який на цьому тижні оголосив про припинення імпорту французької птиці через вірус.

Крім Франції та Бельгії, з початку зими про спалахи пташиного грипу повідомили Нідерланди, Швеція, Велика Британія та Ірландія. У Нідерландах довелося забити 190 тис. курей в листопаді після виявлення вірусу на двох фермах.

Спалахи також зареєстрували в Індії та Південної Кореї. Міністерство сільського господарства Південної Кореї заявило, що з моменту виявлення першого високопатогенного випадку пташиного грипу на фермі в кінці листопада було вбито 14,9 млн голів домашньої птиці.

Виробники фуа-гри побоюються повторення руйнувань, завданих двома попередніми хвилями пташиного грипу взимку 2015−2016 і 2016−2017 років. Під час першої епідемії було забито понад 25 млн качок, а під час наступної — 4,5 млн, що призвело до різкого зниження виробництва фуа-гра.

Нагадаємо, в Данії мільйони трупів норок викопають та спалять через новий штам COVID-19AP. Цю операцію проведуть у травні, коли ризик зараження здорових тварин від мертвих мине.