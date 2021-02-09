Победу над коронавирусом объявил Степанов

Степанов. Фото: Волынь 24

https://racurs.ua/n150149-pobedu-nad-koronavirusom-obyavil-stepanov.html

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Коронавирус в Украине пошел на спад в последние месяцы, из-за чего министр здравоохранения Максим Степанов заявил о победе над болезнью.

По его словам, сейчас в страны произошла стабилизация ситуации и резкое уменьшение количества новых больных и госпитализированных. Об этом он заявил во время брифинга сегодня, 9 февраля.

Сообщается, что еще в начале декабря заболеваемость коронавирусом в Украине составляла 89 тыс. больных, тогда как в первую неделю февраля заболеваемость снизилась до 25 тыс. инфицированных.

Почти в три раза уменьшилась заболеваемость и количество госпитализаций. В начале декабря в больницах находились 25 тыс. больных, на сегодня госпитализированы с тяжелым течением болезни 17 тыс. 811 человек, — заявил Степанов.

Министр здравоохранения добавил, что Украина находится на 34 месте среди европейских стран. На 1 млн населения в Украине фиксируется в три раза меньше смертей чем в Великобритании, и в два раза меньше, чем во Франции.

Это наша общая победа, наших врачей. Это победа всех предпринимателей, учащихся, педагогов. Я уверен, что мы будем двигаться так и дальше. Мы не можем расслабляться, мы должны пройти еще период времени, чтобы окончательно победить и вернуться к обычной жизни, — добавил министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине может быть отсрочена для тех, кто ранее болел этой болезнью. Такая отсрочка может длиться от трех до шести месяцев.