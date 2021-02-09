Дефицит электроэнергии – в Раде кивают на частные компании. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n150148-deficit-elektroenergii-v-rade-kivaut-na-chastnye-kompanii.html

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Импорт электрической энергии из России и Беларуси происходит из-за критической ситуации, заявил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

У производителей тепла не было запасов угля, хотя они обязаны были иметь его, сказал он в эфире «Свободы слова» на ICTV.

Также есть необходимость проведения ремонтов блоков, поскольку на них осуществлялась сильная нагрузка.

При этом он уточнил, что в стране действует рынок электроэнергии, поэтому услуги населению в большинстве оказывают частные компании, хотя часть ответственности за ситуацию лежит на власти.

В сложившейся ситуации проблему решило государство за счет импорта — самая большая закупка была у Беларуси, рассказал нардеп.

Электроэнергия есть, тепло есть и сегодня-завтра будет, — заверил украинцев Герус.

В свою очередь глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк признал, что импортировали электроэнергию и из России.

С 1 февраля Украина начала осуществлять импорт электрической энергии из Российской Федерации.

В кабинете министре заявили, что поставка электроэнергии из России является вынужденным временным шагом, что отнюдь не свидетельствует о какой-то переориентации или зарабатывании денег.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что подобные закупки электроэнергии имеют временный характер, а также отметил наличие общей системы еще времен СССР.

Напомним, с 8 февраля импорт российской электрической энергии увеличился — было импортировано 600 МВт-ч тока.