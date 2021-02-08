Импорт тока из России в Украину увеличился. Фото: enera.ua

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Импорт российской электрической энергии увеличила Украина — 8 февраля было импортировано 600 МВт-ч тока.

Всего сегодня Украина импортировала в объединенную энергосистему Украины 1290 МВт-ч электроэнергии. Покупали свет не только в России, импорт шел из Беларуси (690 МВт-ч), Словакии (120 Мвт-ч), Венгрии (41 МВт-ч) и Румынии (10 МВт-ч). Соответствующие данные размещены на официальном сайте НЭК «Укрэнерго».

В компании заявили, что будут действовать всеми доступными методами, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы в период ухудшения погодных условий с 8 по 20 февраля.

Напомним, с 1 февраля Украина начала осуществлять импорт электрической энергии из Российской Федерации. В кабинете министре заявили, что поставка электроэнергии из России является вынужденным временным шагом, что отнюдь не свидетельствует о какой-то переориентации или зарабатывании денег.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что подобные закупки электроэнергии имеют временный характер, а также отметил наличие общей системы еще времен СССР.