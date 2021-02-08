Советы для Киева дали в Лондоне — Украинцы сами знают, что им нужно

https://racurs.ua/n150113-sovety-dlya-kieva-dali-v-londone-ukraincy-sami-znaut-chto-im-nujno.html

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Старший вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA) Эдвард Лукас заявил, украинцы сами знают, что им нужно изменить в своей стране. Об этом Лукас сказал в ответ на просьбу дать совет для Украины во время всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», который начался сегодня в Киеве.

Первый совет для Украины, если вы готовы воспринимать советы извне, — украинцы сами для себя должны разработать руководящие принципы. Мы наблюдаем определенный невроз от веры в то, что лишь у иностранцы есть правильные планы. Украинцы сами знают, что им нужно в своей стране и как им исправить неправильные вещи и двигаться вперед с положительными вещами: какой выбрать себе алгоритм управления государством, как исправить последствия советских времен, как обеспечить эффективную координацию между разными институтами. А также, как поддерживать гражданское общество и демонстрировать солидарность, потому что именно солидарность лежит в основе верховенства права, — отметил Лукас.

По мнению старшего вице-президента CEPA, Украина сделала значительный прогресс в развитии гражданского общества.

Мне кажется, что Украина здесь сделала огромный прогресс. Но, все в этой комнате должны посмотреть друг на друга и спросить — мы украинцы, что мы можем сделать вместо того, чтобы слушать советы иностранцев, вроде меня, — резюмировал Лукас.

Напомним, в понедельник в Киеве начался всеукраинский форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы». Участие в этом форуме приняли президент Украины Владимир Зеленский, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, а также глава МИД Дмитрий Кулеба, посол ЕС в Украине, временный поверенный США в Украине и ряд других топ-чиновников.