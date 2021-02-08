Поради для Києва озвучили у Лондоні — Українці самі знають, що їм потрібно

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Старший віце-президент Центру аналізу європейської політики (CEPA) Едвард Лукас заявив, українці знають, що їм потрібно змінити у своїй країні. Про це Лукас сказав у відповідь на прохання дати пораду для України 8 лютого під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді».

Перша порада для України, якщо ви готові сприймати поради ззовні, — українці самі для себе мають розробити керівні принципи. Ми спостерігаємо певний невроз від віри у те, що лише іноземці мають правильні плани. Українці самі знають, що їм потрібно у своїй країні і як їм виправити неправильні речі і рухатися вперед з позитивними речами: який обрати собі алгоритм керівництва державою, як виправити спадок з радянських часів, як забезпечити ефективну координацію з різними інституціями. А також, як підтримувати громадянське суспільство і демонструвати солідарність, тому що саме солідарність лежить в основі верховенства права, — зауважив Лукас.

На думку старшого віце-президента CEPA, Україна зробила значний поступ у розбудові громадянського суспільства.

Мені здається, що Україна тут зробила величезний поступ. Але всі в цій кімнаті мають подивитися один на одного і запитати — ми українці, що ми можемо зробити замість того, щоб слухати поради іноземців, на кшталт мене, — резюмував Лукас.

Нагадаємо, у понеділок в Києві розпочався всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді». Участь у цьому форумі взяли президент України Володимир Зеленський, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус, а також очільник МЗС Дмитро Кулеба, посол ЄС в Україні, тимчасово повірена США в Україні та низка інших топ-посадовців.