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Ракурс
Імпорт струму з Росії в Україну збільшився. Фото: enera.ua

Імпорт струму з Росії в Україну збільшився (КАРТА)

8 лют 2021, 15:08
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Імпорт російської електричної енергії збільшила Україна — 8 лютого було імпортовано 600 МВт-год струму.

Загалом сьогодні Україна імпортувала в об'єднану енергосистему України 1290 МВт-год електроенергії. Купували світло не лише в Росії, імпорт йшов з Білорусі (690 МВт-год), Словаччини (120 Мвт-год), Угорщини (41 МВт-год) та Румунії (10 МВт-год). Відповідні дані розміщені на офіційному сайті НЕК «Укренерго».

В компанії заявили, що будуть діяти всіма доступними методами, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми в період погіршення погодних умов з 8 по 20 лютого.

Імпорт струму з Росії в Україну збільшився. Карта: «Укренерго»


Нагадаємо, з 1 лютого Україна почала здійснювати імпорт електричної енергії з Російської Федерації. У Кабінеті міністрі заявили, що поставка електроенергії з Росії є вимушеним тимчасовим кроком, що аж ніяк не свідчить про якусь переорієнтацію або заробляння грошей.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що подібні закупівлі електроенергії мають тимчасовий характер, а також наголосив на наявності спільної системи ще часів СРСР.

Джерело: Ракурс


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