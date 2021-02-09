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Ракурс
Дефіцит електроенергії — у Раді кивають на приватні компанії. Фото: Укрінформ

Дефіцит електроенергії — у Раді кивають на приватні компанії

9 лют 2021, 10:33
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Імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі відбувається через критичну ситуацію, заявив очільник енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

У виробників тепла не було запасів вугілля, хоча вони зобов’язані були його мати, сказав він в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

Також є необхідність проведення ремонтів блоків, тому що на них здійснювалося сильне навантаження.

При цьому він уточнив, що в країні діє ринок електроенергії, тому послуги населенню в більшості надають приватні компанії, хоча частина відповідальності за ситуацію лежить на владі.

У ситуації, що склалася проблему держава вирішила проблему шляхом імпорту — найбільша закупівля була в Білорусі, розповів нардеп.

Електроенергія є, тепло є і сьогодні-завтра буде, — запевнив українців Герус.

Своєю чергою глава Нацкомісії, який здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Валерій Тарасюк визнав, що імпортували електроенергію і з Росії.

З 1 лютого Україна почала здійснювати імпорт електричної енергії з Російської Федерації.

У Кабінеті міністрі заявили, що поставка електроенергії з Росії є вимушеним тимчасовим кроком, що аж ніяк не свідчить про якусь переорієнтацію або заробляння грошей.


Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що подібні закупівлі електроенергії мають тимчасовий характер, а також наголосив на наявності спільної системи ще часів СРСР.

Нагадаємо, з 8 лютого імпорт російської електричної енергії збільшився — імпортували 600 МВт-год струму.

Джерело: Ракурс


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