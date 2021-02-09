Перемогу над коронавірусом оголосив Степанов

Степанов. Фото: Волинь 24

https://racurs.ua/ua/n150149-peremogu-nad-koronavirusom-ogolosyv-stepanov.html

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Коронавірус в Україні пішов на спад останніми місяцями, через що міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про перемогу над хворобою.

За його словами, наразі в країни відбулася стабілізація ситуації та різке зменшення кількості нових хворих та госпіталізованих. Про це він заявив під час брифінгу сьогодні, 9 лютого.

Повідомляється, що ще на початку грудня захворюваність на коронавірус в Україні складала 89 тис. хворих, тоді як у перший тиждень лютого захворюваність знизилася до 25 тис. інфікованих.

Майже в три рази зменшилася захворюваність та кількість госпіталізацій. На початку грудня у лікарнях перебували 25 тис. хворих, на вчора госпіталізовані з важким перебігом хвороби 17 тис. 811 осіб, — заявив Степанов.

Міністр охорони здоров’я додав, що Україна перебуває на 34 місці серед європейських країн. На 1 млн населення в Україні фіксується у три рази менше смертей ніж у Великій Британії, та у два рази менше, ніж у Франції.

Це наша спільна перемога, наших лікарів. Це перемога всіх підприємців, учнів, освітян. Я впевнений що ми так будемо рухатися так і далі. Ми не можемо розслаблятися, ми повинні пройти ще період, щоб перемогти та повернутися до звичайного життя, — додав міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні може бути відстрочена для тих, хто раніше хворів на цю хворобу. Така відстрочка може тривати від трьох до шести місяців.