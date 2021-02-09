Второй тур президентских выборов смоделировали социологи. Фото: DW

https://racurs.ua/n150179-zelenskiy-protiv-razumkova-i-poroshenko-sociologi-smodelirovali-vtoroy-tur-prezidentskih-vyborov.html

Ракурс

Результаты социологического опроса о победителе президентских выборов указывают на превосходство действующего президента Владимира Зеленского над другими кандидатами.

При этом преимущество Зеленского над потенциальными соперниками не очень убедительное. Так, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский (16% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой «Центра Разумкова».

За нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко хотят проголосовать 13% и 20% опрошенных, а за пятого президента Петра Порошенко — соответственно 12% и 18% респондентов. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко получила бы 8% и 11% голосов избирателей, Игорь Смешко — 3,5% и 5%, Анатолий Гриценко — 2,5% и 3%, Владимир Гройсман — 2% и 3%, Олег Ляшко — 2% и 3%, Дмитрий Разумков — соответственно 1% и 2%, Руслан Кошулинский — 1% и 2%, Александр Вилкул — 1% и 1,5%, Виталий Кличко — соответственно 1% и 1%.

Второй тур выборов социологи смоделировали с участием Зеленского, Бойко, Порошенко и Разумкова. Опрос показал, что Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко, Бойко или Разумковым становится победителем президентских выборов. А Разумков побеждает Порошенко и Бойко. Если бы Порошенко во втором туре сошелся бы с Бойко, то победил бы представителя ОПЗЖ.

Напомним, новый рейтинг доверия и недоверия украинцев к политикам опубликовали социологи. Оказалось, что чаще по сравнению с другими политиками украинцы выражают доверие председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и президенту Владимиру Зеленскому.