Другий тур президентських виборів змоделювали соціологи. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n150179-zelenskyy-proty-razumkova-i-poroshenka-sociology-zmodeluvaly-drugyy-tur-prezydentskyh-vyboriv.html

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Результати соціологічного опитування про переможця президентських виборів вказують на перевагу чинного президента Володимира Зеленського над іншими кандидатами.

При цьому перевага Зеленського над потенційними суперниками не дуже переконлива. Так, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (16% усіх опитаних або 23% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою «Центру Разумкова».

За нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойка хочуть проголосувати 13% і 20% опитаних, а за п’ятого президента Петра Порошенка — відповідно 12% і 18% респондентів. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко отримала б 8% і 11% голосів виборців, Ігор Смешко — 3,5% і 5%, Анатолій Гриценко — 2,5% та 3%, Володимир Гройсман — 2% та 3%, Олег Ляшко — 2% та 3%, Дмитро Разумков — відповідно 1% і 2%, Руслан Кошулинський — 1% і 2%, Олександр Вілкул — 1% і 1,5%, Віталій Кличко — відповідно 1% і 1%.

Другий тур виборів соціологи змоделювали за участі Зеленського, Бойка, Порошенка та Разумкова. Опитування показало, що Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком, Бойком чи Разумковим стає переможцем президентських виборів. А Разумков перемагає Порошенка та Бойка. Якби ж Порошенко у другому турі зійшовся б з Бойком, то переміг би представника ОПЗЖ.

Нагадаємо, новий рейтинг довіри й недовіри українців до політиків опублікували соціологи. Виявилося, що частіше порівняно з іншими політиками українці висловлюють довіру голові Верховної Ради Дмитру Разумкову та президенту Володимиру Зеленському.