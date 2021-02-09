Кому з політиків найбільше довірять українці. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n150167-komu-z-politykiv-naybilshe-doviryaut-ukrayinci-nove-opytuvannya-tablycya.html

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Новий рейтинг довіри й недовіри українців до політиків опублікували соціологи.

Частіше порівняно з іншими політиками українці висловлюють довіру голові Верховної Ради Дмитру Разумкову — йому довіряють 32% опитаних, а 53% не довіряють. Президент Володимир Зеленський знаходиться на другій позицій рейтингу — йому довіряють 26,5% громадян, а не довіряють — 65,5% опитаних. Про це свідчать результати соціологічного опитування «Центру Разумкова».

Довіру народному депутату від «Опозиційної платформи — За життя» Юрію Бойку висловили 22% опитаних, але не довіряють йому 70% респондентів. Екс-президенту та лідеру «Європейської солідарності» Петру Порошенку довіряють відповідно 19,5% і 75,5%. Нардеп від «Батьківщини» Юлія Тимошенко має 19% довіри українців та 75% недовіри.

Найменше довіряють громадяни очільнику Міністерства внутрішніх справ України Арсену Авакову, прем'єр-міністру Денису Шмигалю та лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку. При цьому більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків, чиє прізвище називали соціологи.

У «Центрі Разумкова» зазначили, що дослідження проводилося з 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 тис. 19 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, соціологічне опитування показало, що президент України Володимир Зеленський отримав би найбільше голосів, якби нові президентські вибори відбулися на початку лютого 2021 року.