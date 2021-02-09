Кому из политиков больше всего доверят украинцы. Фото: 24 канал

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Ракурс

Новый рейтинг доверия и недоверия украинцев к политикам опубликовали социологи.

Чаще по сравнению с другими политиками украинцы выражают доверие председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова — ему доверяют 32% опрошенных, а 53% не доверяют. Президент Владимир Зеленский находится на второй позиции рейтинга — ему доверяют 26,5% граждан, а не доверяют — 65,5% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Центра Разумкова».

Доверие народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко выразили 22% опрошенных, но не доверяют ему 70% респондентов. Экс-президенту и лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко доверяют соответственно 19,5% и 75,5%. Нардеп от «Батькивщины» Юлия Тимошенко имеет 19% доверия украинцев и 75% недоверия.

Меньше всего доверяют граждане главе Министерства внутренних дел Украины Арсену Авакову, премьер-министру Денису Шмыгалю и лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку. При этом большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чью фамилию называли социологи.

В «Центре Разумкова» отметили, что исследование проводилось с 29 января по 3 февраля 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Были опрошены 2 тыс. 19 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, социологический опрос показал, что президент Украины Владимир Зеленский получил бы больше всего голосов, если бы новые президентские выборы состоялись в начале февраля 2021 года.