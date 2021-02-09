Коронавирус в Китае – эксперты ВОЗ «выгораживают» рынок в Ухане. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/n150166-koronavirus-v-kitae-eksperty-voz-vygorajivaut-rynok-v-uhane.html

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Коронавирус в мире продолжает распространяться. Попытки определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане, пока не дали результатов, заявили в ВОЗ.

Никаких следов распространения вируса COVID-19 среди населения в Ухане до декабря 2019 года обнаружено не было и нет достаточных свидетельств, чтобы установить, распространился ли он в Ухане до декабря 2019 года, — сообщил 9 февраля на пресс-конференции глава китайской экспертной комиссии Лян Ваньнянь.

Эксперты ВОЗ занимаются изучением происхождения вируса и работают вместе с китайскими специалистами.

Команда приступила к работе 28 января после того, как отбыла обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин.

Член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак сообщил, что власти Китая предоставили экспертам полный доступ ко всем запрошенным объектам, а также возможность пообщаться со всеми людьми, встречи с которыми были необходимы для изучения происхождения COVID-19.

В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и институт вирусологии.

Китайские специалисты вместе с коллегами из ВОЗ убедились, что на рынке были следы вируса на поверхностях — его могли занести люди или животные, которыми торговали на рынке.

Сейчас невозможно определить, как он попал на рынок, — сказал китайский ученый на пресс-конференции в Ухане.

Первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае в феврале 2020 года.

Эксперты пришли к выводу, что вирус животного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставили вопрос об источнике инфекции открытым.

Ранее команда ВОЗ, которая проводит расследование происхождения коронавируса, не исключала возможности, что вирус мог появиться из лаборатории в Ухане.