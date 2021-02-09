Коронавірус в Китаї – експерти ВООЗ «вигороджують» ринок в Ухані. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n150166-koronavirus-v-kytayi-eksperty-vooz-vygorodjuut-rynok-v-uhani.html

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися. Спроби визначити, яким чином коронавірус COVID-19 потрапив на ринок в Ухані, поки не дали результатів, заявили в ВООЗ.

Ніяких слідів поширення вірусу COVID-19 серед населення в Ухані до грудня 2019 року виявлено не було і немає достатніх свідчень, щоб встановити, чи поширився він в Ухані до грудня 2019 року, — повідомив 9 лютого на прес-конференції очільник китайської експертної комісії Лян Ваньнянь.

Експерти ВООЗ займаються вивченням походження вірусу і працюють разом з китайськими фахівцями.

Команда приступила до роботи 28 січня після відбуття обов’язкового двотижневого карантину для тих, хто приїжджає в Китай.

Член міжнародної групи фахівців під керівництвом ВООЗ доктор Пітер Дашак повідомив, що влада Китаю надала експертам повний доступ до всіх об'єктів, а також можливість поспілкуватися з усіма людьми, зустрічі з якими були необхідні для вивчення походження COVID-19.

Експерти ознайомилися з обстановкою на міських ринків в Ухані, відвідали кілька лікарень, центр хвороб тварин та інститут вірусології.

Китайські фахівці разом з колегами з ВООЗ переконалися, що на ринку були сліди вірусу на поверхнях — його могли занести люди або тварини, якими торгували на ринку.

Зараз неможливо визначити, як він потрапив на ринок, — сказав китайський вчений на прес-конференції в Ухані.

Перша спеціальна група ВООЗ побувала в Китаї в лютому 2020 року.

Експерти прийшли до висновку, що вірус тваринного походження міг передатися людині від кажанів, але загалом залишили питання про джерело інфекції відкритим.

Раніше команда ВООЗ, яка проводить розслідування походження коронавірусу, не виключала можливості, що вірус міг з’явитися з лабораторії в Ухані.