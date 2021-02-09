Японські буддисти планують запустити космічний храм, фото: NHK

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«Космічний храм» — невеликий супутник зі статуеткою Будди планують запустити в космос служителі внесеного до Всесвітнього спадку ЮНЕСКО буддійського храму «Дайгодзі», розташованого в японському місті Кіото.

У понеділок, 8 лютого, вони зустрілися з представниками створеної при Університеті Кіото венчурної компанії Terra Space і провели буддистську службу, щоб помолитися за успіх проекту, повідомляє японська газета Asahi.

Зазначається, що супутник планують запустити у 2023 році.

Розміри космічного апарату, на якому розмістять статуетку Будди та два сувої з молитвами, становитимуть 20 см у довжину, 30 см у ширину та 10 см у глибину.

Запустити його планують на орбіту, розташовану на висоті близько 500 км, в результаті чого супутник здійснюватиме один оберт довкола Землі за 90 хвилин.

Спеціальний додаток відображатиме положення супутника на небі, щоб віряни знали, коли слід молитися.

Раніше поряд із людьми були храми, куди вони могли регулярно ходити. Однак, коли багато людей переїжджають в інші місця, а також вирує пандемія коронавірусу, це стає важко, — зазначають у Terra Space. — Ми хочемо побудувати храм, до якого люди зможуть легко звернутися.

Нагадаємо, у Японії планують побудувати до 2023 року та запустити в космос перший у світі дерев’яний супутник.