Японские буддисты планируют запустить космический храм, фото: NHK

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«Космический храм» — небольшой спутник со статуэткой Будды планируют запустить в космос служители внесенного во Всемирное наследия ЮНЕСКО буддийского храма «Дайгодзи», расположенного в японском городе Киото.

В понедельник, 8 февраля, они встретились с представителями созданной при Университете Киото венчурной компании Terra Space и провели буддистскую службу, чтобы помолиться за успех проекта, сообщает японская газета Asahi.

Отмечается, что спутник планируется запустить в 2023 году.

Размеры космического аппарата, на котором разместят статуэтку Будды и два свитка с молитвами, составят 20 см в длину, 30 см в ширину и 10 см в глубину.

Запустить его планируют на орбиту, расположенную на высоте около 500 км, в результате чего спутник будет осуществлять один оборот вокруг Земли за 90 минут.

Специальное приложение будет отображать положение спутника на небе, чтобы верующие знали, когда следует молиться.

Раньше рядом с людьми были храмы, куда они могли регулярно ходить. Однако, когда многие переезжают в другие места, а также бушует пандемия коронавируса, это становится трудно, — отмечают в Terra Space. — Мы хотим построить храм, к которому люди смогут легко обратиться.

Напомним, в Японии планируют построить до 2023 года и запустить в космос первый в мире деревянный спутник.