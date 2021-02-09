Подозреваемый в организации убийства экс-заместитель главы СБУ пообещал горы компромата на коллег. Фото: УП

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Дмитрий Нескоромный, бывший заместитель председателя СБУ, подозреваемый в планировании убийства, выложил видеообращение, в котором заявил об «изменении стратегии защиты» и отмене публичной пресс-конференции.

Я записываю это видео, чтобы показать, что жив, в безопасности и недосягаем для людей, которые хотели бы меня устранить, — прочитал он по бумажке на видео в Telegram (Телеграм).

Нескромный сказал, что пресс-конференции не будет, потому что власти Украины объявили его в международный розыск.

По совету адвокатов мне придется поменять стратегию защиты. Как именно я буду поступать дальше, будет зависеть от того, как пройдут переговоры с представителями европейских правоохранительных органов, — говорится в видеообращении.

Он заявил, что получил некоторые предложения, на которые не может согласиться как «действующий сотрудник СБУ», однако готов предоставить европейцам информацию о «коррупции в высших эшелонах власти».

Нескоромный сказал, что Служба безопасности Украины, мол, сейчас не работает в интересах государства.

По его словам, многие сотрудники СБУ якобы завербованы иностранными спецслужбами, торгуют данными и занимаются контрабандой.

Глава СБУ Иван Баканов якобы не контролирует ситуацию в ведомстве, поэтому у президента Зеленского нет полной картины.

У меня есть информация, которую я готов обнародовать. Если юристы не против, в телеграм-канале. Я офицер, я не боюсь Баканова и его окружения. Меня не запугать угрозами и фальшивыми уголовным делам, — заявил Нескоромный.

Напомним, Дмитрия Нескоромного, бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, позволил задержать суд. Его подозревают в заказе убийства начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.