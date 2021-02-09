Сноубордист. Фото: Вгороде

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Ракурс

В Киеве сноубордисты вышли кататься на Андреевский спуск из-за аномальных снегопадов в столице.

За минувшие сутки с улиц и дорог Киева вывезли 350 тонн снега, который продолжает засыпать столицу. Об этом сообщает «Украинская правда».





Покататься по заснеженной столице на сноубордах решили два молодых человека. Они фигурно проехались по Андреевскому спуску и выполняли трюки, снимая катание на телефон.

Отметим, что за двое суток в Киеве выпало почти 30 см осадков. В связи с этим все службы работают в круглосуточном режиме. На сегодня к очистке снега привлечено почти 6 тыс. 500 работников, всего работает 678 единиц техники. Движение габаритного транспорта в городе остается ограниченным.

По прогнозам синоптиков, снегопады будут бушевать в столице еще несколько дней, после чего в Киев придет долгожданное потепление.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине будет переменчивой и снежной из-за серии южных циклонов, которые накроют всю территорию страны. Уже завтра, 10 февраля, в Украину придет новый циклон Ulf, который принесет с собой осадки в большинство регионов.