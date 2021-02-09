Сноубордист. Фото: Вгороде

https://racurs.ua/ua/n150176-snoubordysty-ganyaut-nichnym-andriyivskym-uzvozom-u-kyievi-video.html

Ракурс

У Києві сноубордисти вийшли кататися на Андріївський узвіз через аномальні снігопади у столиці.

За минулу добу з вулиць та доріг Києва вивезли 350 тонн снігу, який продовжує засипати столицю. Про це повідомляє «Українська правда».





Покататися засніженою столицею на сноубордах вирішили два молодики. Вони фігурно проїхалися Андріївським узвозом та виконували трюки, фільмуючи катання на телефон.

Зауважимо, що за дві доби в Києві випало майже 30 см опадів. У зв’язку з цим всі служби працюють в цілодобовому режимі. На сьогодні до очищення снігу залучено майже 6,5 тисяч працівників, всього працює 678 одиниць техніки. Рух габаритного транспорту у місті залишається обмеженим.

За прогнозами синоптиків, снігопади будуть вкривати столицю ще декілька днів, після чого до столиці прийде довгоочікуване потепління.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні буде мінливою та сніжною через серію південних циклонів, які накриють всю територію країни. Вже завтра, 10 лютого, в Україну несеться новий циклон Ulf, який принесе з собою опади у більшість регіонів.