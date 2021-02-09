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Ракурс
Чотири гіпотези про передачу COVID-19 людині назвали у ВООЗ. Фото: vedomosti.ru

Чотири гіпотези про передачу COVID-19 людині назвали у ВООЗ

9 лют 2021, 14:30
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Міжнародна група вчених Всесвітньої організації охорони здоров’я підготувала чотири гіпотези того, як COVID-19 передався людині.

Першу теорію про витік коронавірусної хвороби з лабораторії в китайському Ухані називають малоймовірною. Про це повідомляє Sky News.

Друга теорія фахівців ВООЗ — людина заразилася коронавірусом від тварини. При цьому експерти вважають малоймовірною версію про те, що коронавірус передався від кажана. В організації рекомендують провести подальші дослідження з цього питання.

Третя гіпотеза — перехід від «проміжного господаря», який «потенційно ближче до людей». У ВООЗ це називають найбільш вірогідною версією, однак вона потребує додаткових досліджень.


Також є версія, що коронавірус міг передатися людині через заморожені продукти, «що виступають в якості поверхні для передачі вірусу людині». Цю теорію теж треба додатково вивчити.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що спроби визначити, яким чином коронавірус COVID-19 потрапив на ринок в Ухані, поки не дали результатів. Наразі експерти ВООЗ займаються вивченням походження вірусу і працюють разом з китайськими фахівцями.

Джерело: Ракурс


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