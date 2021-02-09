Вогні міста. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150174-vogni-nichnogo-mista-mojut-provokuvaty-rak-doslidjennya.html

Ракурс

Рак щитовидної залози може провокувати світлове забруднення — засвічування нічного неба штучними джерелами світла.

Дослідження, проведене з урахуванням даних понад 464 тис. дорослих американців, показало, що жителі мегаполісів схильні до значно більшого ризику розвитку цього різновиду раку. Про це повідомляє Naked science.

Повідомляється, що нічне штучне освітлення пригнічує вироблення мелатоніну — модулятора активності естрогену, який може мати важливі протипухлинні ефекти, — а також здатний порушувати добові ритми, що вважається чинником ризику виникнення різних видів раку.

Група вчених проаналізувала дані понад 464 тис. учасників дослідження дієти та здоров’я NIH-AARP, яке проводили в середині 1990-х серед дорослих американців 1950—1971 року народження. Дослідники вивчили дані супутникових знімків, щоб оцінити рівні світлового забруднення ночами за адресами проживання учасників дослідження. Також вони використовували базу державного реєстру раку, щоб дізнатися, у кого до 2011 року виявили рак.

Серед загального числа добровольців діагностували 856 випадків раку (384 у чоловіків і 472 у жінок). У порівнянні з найнижчим рівнем світлового забруднення вночі, найвищий виявився пов’язаним із підвищенням ризику розвитку раку на 55%.

Водночас для жінок кореляція між розвитком локалізованого раку й нічним світлом була сильнішою. У чоловіків зв’язок виявився значнішим для пізніх стадій хвороби. Вона була аналогічною для пухлин різного розміру і в учасників із різними соціально-демографічними характеристиками та індексом маси тіла.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рак можуть спричиняти відразу кілька факторів. Вчені виявили механізми, відповідальні за виникнення ракових клітин. Виявилося, що гени, які пов’язані з хворобою, змушують нормальні клітини боротися з окислювальним стресом і виробляти нуклеотиди. Саме це допомагає раковим клітинам виживати і швидко рости.