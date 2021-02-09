Огни. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150174-ogni-nochnogo-goroda-mogut-provocirovat-rak-issledovanie.html

Ракурс

Рак щитовидной железы может провоцировать световое загрязнение — засвечивание ночного неба искусственными источниками света.

Исследование, проведенное с учетом данных более 464 тыс. взрослых американцев, показало, что жители мегаполисов подвержены значительно большему риску развития этого вида рака. Об этом сообщает Naked science.

Сообщается, что ночное искусственное освещение подавляет выработку мелатонина — модулятора активности эстрогена, который может иметь важные противоопухолевые эффекты, — а также способен нарушать циркадные ритмы, что считается фактором риска возникновения различных видов рака.

Группа ученых проанализировала данные более чем 464 тыс. участников исследования диеты и здоровья NIH-AARP, которое проводили в середине 1990-х среди взрослых американцев 1950—1971 года рождения. Исследователи изучили данные спутниковых снимков, чтобы оценить уровни светового загрязнения по ночам в соответствии с адресами проживания участников исследования. Также они использовали базу государственного реестра рака, чтобы узнать, у кого до 2011 года обнаружили рак.

Среди общего числа добровольцев диагностировали 856 случаев рака (384 у мужчин и 472 у женщин). По сравнению с самым низким уровнем светового загрязнения ночью, наивысший оказался связан с повышенным на 55% риском развития рака.

При этом для женщин корреляция между развитием локализованного рака и ночным светом была сильнее. У мужчин же связь оказалась значительнее для поздних стадий болезни. Она была аналогичной для опухолей разного размера и у участников с разными социально-демографическими характеристиками и индексом массы тела.

Напомним, ранее мы сообщали, что рак могут вызывать сразу несколько факторов. Ученые обнаружили механизмы, ответственные за возникновение раковых клеток. Оказалось, что гены, которые связаны с болезнью, заставляют нормальные клетки бороться с окислительным стрессом и производить нуклеотиды. Именно это помогает раковым клеткам выживать и быстро расти.