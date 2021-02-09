16 российских телеканалов запретили в Латвии (СПИСОК)https://racurs.ua/n150173-16-rossiyskih-telekanalov-zapretili-v-latvii-spisok.htmlРакурс
В Латвии 16 российских телеканалов исключили из перечня ретранслируемых на территории страны.
Соответствующее решение Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) принял, поскольку представитель этих телеканалов неизвестен с 1 февраля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.
Предыдущий правообладатель SIA «TEM LV» сообщил, что с 1 февраля он больше не имеет права на эти программы, такую информацию также предоставляли кабельные операторы. NEPLP обратился к возможному новому представителю с просьбой подать подтверждающие документы, но соответствующие документы так и не поступили.
Возможно сотрудничество с санкционированными лицами создает повышенные риски в бизнесе. В свою очередь, попытки спихнуть права на распространение кому-то «со стороны» юридически не так просто реализовать, — подчеркнул на своей странице в Твиттере член совета Янис Эглитис, комментируя эту новость.
SIA «TEM LV» является частью холдинга Baltijas mediju alianse, выгодоприобретателю которого недавно были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций, введенных за действия, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины, сообщает издание Delfi.
Будут запрещены для ретрансляции такие телеканалы:
REN TV Baltic;
NTV Mir Baltic;
Karusel International;
NTV Serial («НТВ Сериал»);
NTV Stilj («НТВ Стиль»);
«НТВ право»;
«Киномикс»;
«Наше новое кино»;
«Родное кино»;
«Индийское кино»
«Кинокомедии»;
«Киносерия»;
КВН ТВ;
«Кухня ТВ»;
«BOX TV»;
«HD Life».
8 февраля NEPLP также приняла решение в год запретить на территории Латвии трансляцию телеканала «Россия РТР» за язык ненависти в отношении Украины.