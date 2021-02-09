В Латвии запретили ряд российских телеканалов

https://racurs.ua/n150173-16-rossiyskih-telekanalov-zapretili-v-latvii-spisok.html

Ракурс

В Латвии 16 российских телеканалов исключили из перечня ретранслируемых на территории страны.

Соответствующее решение Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) принял, поскольку представитель этих телеканалов неизвестен с 1 февраля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.

Предыдущий правообладатель SIA «TEM LV» сообщил, что с 1 февраля он больше не имеет права на эти программы, такую ​​информацию также предоставляли кабельные операторы. NEPLP обратился к возможному новому представителю с просьбой подать подтверждающие документы, но соответствующие документы так и не поступили.

Возможно сотрудничество с санкционированными лицами создает повышенные риски в бизнесе. В свою очередь, попытки спихнуть права на распространение кому-то «со стороны» юридически не так просто реализовать, — подчеркнул на своей странице в Твиттере член совета Янис Эглитис, комментируя эту новость.

SIA «TEM LV» является частью холдинга Baltijas mediju alianse, выгодоприобретателю которого недавно были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций, введенных за действия, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины, сообщает издание Delfi.

Будут запрещены для ретрансляции такие телеканалы:

REN TV Baltic;

NTV Mir Baltic;

Karusel International;

NTV Serial («НТВ Сериал»);

NTV Stilj («НТВ Стиль»);

«НТВ право»;

«Киномикс»;

«Наше новое кино»;

«Родное кино»;

«Индийское кино»

«Кинокомедии»;

«Киносерия»;

КВН ТВ;

«Кухня ТВ»;

«BOX TV»;

«HD Life».

8 февраля NEPLP также приняла решение в год запретить на территории Латвии трансляцию телеканала «Россия РТР» за язык ненависти в отношении Украины.