В поддержку Навального анонсировали новую акцию. Фото: EPA

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В России соратник осужденного оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков придумал новую акцию на 14 февраля — во дворах и с фонариками.

Кто-то, может, принесет свечи и вы сделаете из них, скажем, сердечко, все-таки 14 февраля. Сфотографируете сверху из одной из квартир и выложите его в инстаграм. Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов, — предложил Волков, пишет русская служба ВВС.

По его словам, в стране есть много неравнодушных людей, готовых присоединиться к акции.

Вы постоите несколько минут, потом к вам спустится кто-то еще и еще из ваших соседей. Вы думали, что вы один во всем большом доме неравнодушны к тому, что происходит в стране? Вы увидите, что это не так. Вы познакомитесь со своими соседями, которые близки вам по духу и вам станет вместе теплее, — сказал Волков.

Он подчеркнул, что акция продлится 15 минут и выходить на площади не нужно.

Никакого ОМОНа, никакого страха. Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят, но они изменят всё, — заявил Волков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что нарушение закона при проведении акции будет пресекаться правоохранительными органами.

Затрудняюсь сказать. В кошки-мышки мы ни с кем играть не будем, но, безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности, — сказал Песков журналистам.

На прошлой неделе Волков заявил, что новые протестные акции откладываются до весны.

Сейчас протесты могут привести к тому, что уличная активность спадет, а работа команды Навального будет парализована из-за задержаний и административных арестов активистов, уверяет он.

Не все сторонники оппозиции согласились с решением Волкова.

В соцсетях его обвиняли в том, что он «сливает протест» и не продолжает бороться за освобождение Навального. Некоторые высказывали мнение, что нужно продолжать протесты.

Напомним, в России организовали съемки видео в поддержку действующего президента Владимира Путина, в котором приняли участие работники бюджетных сфер.

Во время съемок в российском Волгограде они были уверены, участвующих в съемках клипа группы «Любэ».