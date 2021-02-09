Сергей Притула вышел из политсовета партии «Голос». Фото: tochka.net

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Сергей Притула вышел из политсовета политической силы «Голос» и перестал быть заместителем председателя партии.

Причина ухода Притулы из политсовета «Голоса» — обновление ее состава. Предыдущий ее состав и заместители председателя партии занимались местными выборами 2020 года. Сейчас партийцы выбрали новый состав, который будет заниматься воплощением национального плана «Голоса» на 2021 год. Об этом 9 февраля сообщает «Общественное» со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Отмечается, что теперь за программное направление партии будет отвечать Инна Совсун, за международное — Андрей Осадчук, а парламентское — Ярослав Железняк. Все изменения утвердили во время съезда политсилы 29 января. При этом в «Голосе» добавили, что Притула останется членом партии и будет работать над ее развитием.

Как известно, в 2020 году, накануне местных выборов, Сергей Притула заявил, что ушел из «Варьяты-шоу», чтобы заниматься общественно-политической деятельностью. На выборах Притула баллотировался от «Голоса» на должность городского головы Киева, но проиграл Виталию Кличко.

Напомним, накануне местных выборов в Украине тогдашний кандидат на пост мэра Киева Сергей Притула поссорился с народным депутатом от «Слуги народа» Александром Дубинским в прямом эфире «1+1».