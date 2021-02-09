Пожар в детском саду. Фото: ГСЧС

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Пожар в детском саду в Киеве вспыхнул сегодня, 9 февраля, в 10.00. В результате пожара в детском саду эвакуировали 124 детей.

Инцидент произошел в детском саду на ул. Василия Кучера, 8А, что в Святошинском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



На место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию работники ГСЧС установили, что в медицинском кабинете на первом этаже детского сада произошло возгорание в холодильнике. Возгорание было ликвидировано персоналом детсада с помощью огнетушителя до прибытия спасателей.





После осмотра места пожара, спасатели эвакуировали 124 детей из-за сильного задымления в комнатах заведения. Из-за погодных условий детей поместили в два автобуса. Возвращаться в садик было опасно — из-за проветривания помещений в саду было холодно.

Кроме того, пожарные помогли работникам заведения с транспортировкой пищи в автобусы. Детей перевезли в соседнее дошкольное учебное заведение.

Напомним, ранее мы сообщали, что пожар в «Эпицентре» Первомайска Николаевской области произошел в результате поджога, который совершил 37-летний мужчина. По предварительным данным полиции, задержанный пришел в торговый центр с ножом и топором и начал разливать на ковер воспламеняющиеся жидкости.