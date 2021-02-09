Евакуація. Фото: ДСНС

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Пожежа у дитячому садку в Києві спалахнула сьогодні, 9 лютого, о 10.00. Внаслідок пожежі в дитячому садочку евакуйовано 124 дитини.

Інцидент трапився у дитячому садочку на вул. Василя Кучера, 8А, що у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.





До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю працівники ДСНС встановили, що у медичному кабінеті на першому поверсі дитячого садочку сталося загоряння в холодильнику. Займання було ліквідовано персоналом садочку за допомогою вогнегасника до прибуття рятувальників.





Після огляду місця займання, рятувальники евакуювали 124 дитини через сильне задимлення у кімнатах закладу. Через погодні умови дітей помістили у два автобуси. Повертатися до садочка було небезпечно — через провітрювання приміщень у садочку було холодно.





Крім того, вогнеборці допомогли працівникам закладу з транспортуванням їжі до автобісів. Дітей перевезли до сусіднього дошкільного навчального закладу.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пожежа в «Епіцентрі» Первомайська Миколаївської області сталася внаслідок підпалу, який скоїв 37-річний чоловік. За попередніми даними поліції, затриманий прийшов до торговельного центру з ножем та сокирою і почав розливати на килим займисті рідини.