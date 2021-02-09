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Прорив блокпосту на Донбасі зупинили постріли бійця ЗСУ, є загиблий, фото — ООС

Прорив блокпосту на Донбасі зупинили постріли бійця ЗСУ, є загиблий

9 лют 2021, 13:41
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На Донбасі намагалися прорвати блокпост Збройних сил України. Інцидент стався 8 лютого біля села Вікторівка Донецької області, про нього сьогодні повідомила прес-служба операції Об'єднаних сил.

Цивільне авто намагалося прорватися через блокпост із контрольованої урядом території у напрямку до російських окупантів. Бійці відкрили вогонь на ураження. Внаслідок застосування стрілецької зброї загинув водій автомобіля.

Коли ВАЗ 2105 наблизився до блокпосту, то на вимогу зупинитися водій не відреагував. Навпаки — він збільшив швидкість. Спочатку боєць зробив попереджувальний постріл вгору, але авто продовжило рухатися в бік позицій бойовиків.


Постріли поранили водія та пасажира, їх відвезли в лікарню, але водія врятувати не вдалося.

Обставини інциденту досліджує військова служба правопорядку.

Джерело: Ракурс


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