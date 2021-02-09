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З’явилися результати нового соціологічного дослідження, фото: «Вільне Радіо»

«Слуга народу» і ОПЗЖ змагаються за перше місце — електоральні вподобання українців назвали соціологи

9 лют 2021, 13:38
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«Слуга народу», політсила, яка сформувала монобільшість у нинішній Верховній Раді, лідирує в рейтингу електоральних уподобань українців.

Проте їй «дихають у спину» кілька опозиційних партій. Про це свідчить опитування, проведене з 29 січня по 3 лютого 2021, результати якого опубліковані на сайті «Центру Разумкова».


Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, голоси українців розподілилися б так:

  • «Слугу народу» готові підтримати 15% опитаних (або 22% з тих, хто визначився і візьме участь у виборах);
  • «Опозиційну платформу — За життя» — 14% опитаних (22% з тих, хто визначився);
  • за «Європейську солідарність» готові проголосувати 12% опитаних (18% з тих, хто визначився);
  • ВО «Батьківщина» планують підтримати відповідно 7,5% і 10%;
  • партію «Сила і честь» — 3% опитаних (5% з тих, хто визначився);
  • партію «Голос» — 2% опитаних (3% з тих, хто визначився);
  • Радикальну партію Олега Ляшка — 2% опитаних (2,5% з тих, хто визначився);
  • ВО «Свобода» — відповідно 2% і 2,5%;
  • партію «Громадянська позиція» — відповідно 2% і 2%;
  • партію «Українська стратегія Гройсмана» — відповідно 2% і 2%;
  • «Партію Шарія» — відповідно 2% і 2%;
  • партію «Опозиційний блок» — відповідно 1% і 1%;
  • партію «УДАР Віталія Кличка» — відповідно 1% і 1%.

Похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Було опитано 2 тис. 19 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій.

Джерело: Ракурс


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