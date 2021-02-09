З’явилися результати нового соціологічного дослідження, фото: «Вільне Радіо»

https://racurs.ua/ua/n150168-sluga-narodu-i-opzj-zmagautsya-za-pershe-misce-elektoralni-vpodobannya-ukrayinciv-nazvaly.html

Ракурс

«Слуга народу», політсила, яка сформувала монобільшість у нинішній Верховній Раді, лідирує в рейтингу електоральних уподобань українців.

Проте їй «дихають у спину» кілька опозиційних партій. Про це свідчить опитування, проведене з 29 січня по 3 лютого 2021, результати якого опубліковані на сайті «Центру Разумкова».

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, голоси українців розподілилися б так:

«Слугу народу» готові підтримати 15% опитаних (або 22% з тих, хто визначився і візьме участь у виборах);

«Опозиційну платформу — За життя» — 14% опитаних (22% з тих, хто визначився);

за «Європейську солідарність» готові проголосувати 12% опитаних (18% з тих, хто визначився);

ВО «Батьківщина» планують підтримати відповідно 7,5% і 10%;

партію «Сила і честь» — 3% опитаних (5% з тих, хто визначився);

партію «Голос» — 2% опитаних (3% з тих, хто визначився);

Радикальну партію Олега Ляшка — 2% опитаних (2,5% з тих, хто визначився);

ВО «Свобода» — відповідно 2% і 2,5%;

партію «Громадянська позиція» — відповідно 2% і 2%;

партію «Українська стратегія Гройсмана» — відповідно 2% і 2%;

«Партію Шарія» — відповідно 2% і 2%;

партію «Опозиційний блок» — відповідно 1% і 1%;

партію «УДАР Віталія Кличка» — відповідно 1% і 1%.

Похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Було опитано 2 тис. 19 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій.