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Появились результаты нового социологического исследования, фото: «Вільне Радіо»
«Слуга народа» и ОПЗЖ соревнуются за первое место — электоральные предпочтения украинцев назвали социологиhttps://racurs.ua/n150168-sluga-naroda-i-opzj-sorevnuutsya-za-pervoe-mesto-elektoralnye-predpochteniya-ukraincev-nazvali.htmlРакурс
«Слуга народа», политсила, которая сформировала монобольшинство в нынешней Верховной Раде, лидирует в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.
Однако ей «дышат в спину» несколько оппозиционных партий. Об этом свидетельствует опрос, проведенный с 29 января по 3 февраля 2021 года, результаты которого опубликованы на сайте «Центра Разумкова».
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, голоса украинцев распределились бы так:
- «Слугу народа» готовы поддержать 15% опрошенных (или 22% из тех, кто определился и примет участие в выборах);
- «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 14% опрошенных (22% из тех, кто определился);
- за «Европейскую солидарность» готовы проголосовать 12% опрошенных (18% из тех, кто определился);
- ВО «Батькивщина» планируют поддержать соответственно 7,5% и 10%;
- партию «Сила и честь» — 3% опрошенных (5% из тех, кто определился);
- партию «Голос» — 2% опрошенных (3% из тех, кто определился);
- Радикальную партию Олега Ляшко — 2% опрошенных (2,5% из тех, кто определился);
- ВО «Свобода» — соответственно 2% и 2,5%;
- партию «Гражданская позиция» — соответственно 2% и 2%;
- партию «Украинская стратегия Гройсмана» — соответственно 2% и 2%;
- «Партию Шария» — соответственно 2% и 2%;
- партию «Оппозиционный блок» — соответственно 1% и 1%;
- партию «УДАР Виталия Кличко» — соответственно 1% и 1%.
Погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Были опрошены 2 тыс. 19 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий.
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