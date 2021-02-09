Появились результаты нового социологического исследования, фото: «Вільне Радіо»

https://racurs.ua/n150168-sluga-naroda-i-opzj-sorevnuutsya-za-pervoe-mesto-elektoralnye-predpochteniya-ukraincev-nazvali.html

Ракурс

«Слуга народа», политсила, которая сформировала монобольшинство в нынешней Верховной Раде, лидирует в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.

Однако ей «дышат в спину» несколько оппозиционных партий. Об этом свидетельствует опрос, проведенный с 29 января по 3 февраля 2021 года, результаты которого опубликованы на сайте «Центра Разумкова».

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, голоса украинцев распределились бы так:

«Слугу народа» готовы поддержать 15% опрошенных (или 22% из тех, кто определился и примет участие в выборах);

«Оппозиционную платформу — За жизнь» — 14% опрошенных (22% из тех, кто определился);

за «Европейскую солидарность» готовы проголосовать 12% опрошенных (18% из тех, кто определился);

ВО «Батькивщина» планируют поддержать соответственно 7,5% и 10%;

партию «Сила и честь» — 3% опрошенных (5% из тех, кто определился);

партию «Голос» — 2% опрошенных (3% из тех, кто определился);

Радикальную партию Олега Ляшко — 2% опрошенных (2,5% из тех, кто определился);

ВО «Свобода» — соответственно 2% и 2,5%;

партию «Гражданская позиция» — соответственно 2% и 2%;

партию «Украинская стратегия Гройсмана» — соответственно 2% и 2%;

«Партию Шария» — соответственно 2% и 2%;

партию «Оппозиционный блок» — соответственно 1% и 1%;

партию «УДАР Виталия Кличко» — соответственно 1% и 1%.

Погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Были опрошены 2 тыс. 19 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий.